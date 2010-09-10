Покупка авто





zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

zevc » Вчера, 16:44

Мне нужно обновить автомобиль и, если честно я даже не знаю на какой обратить внимание. Может, вы мне подскажите? Новый брать не буду, поэтому рассматриваю только с пробегом. В общем, если вы можете мне что-то посоветовать буду только рада этому. Тем более сами знаете, что сейчас на нашем рынке очень много представлено моделей.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

klonik » Вчера, 21:30

Мне кажется, что можно взять chery с пробегом. Оптимальный вариант для разных задач. Есть сейчас разные модели, но самое главное у вас есть возможность получить современный и хорошо оснащённый кроссовер за адекватные деньги, а также возможность сохранить остатки заводской гарантии. Это касается особенно моделей возрастом до трёх лет. Однако при выборе подержанного автомобиля важно учитывать технические характеристики, комплектации и отзывы владельцев. Можно вообще обратиться и купить в автосалоне подержанный автомобиль. Потому что вы все равно будете какие-то гарантии иметь. Благо в Москве подобных салонов немало, уверена сможете выбрать для себя оптимальный вариант.
