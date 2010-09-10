Сообщение zevc » Вчера, 16:44

Мне нужно обновить автомобиль и, если честно я даже не знаю на какой обратить внимание. Может, вы мне подскажите? Новый брать не буду, поэтому рассматриваю только с пробегом. В общем, если вы можете мне что-то посоветовать буду только рада этому. Тем более сами знаете, что сейчас на нашем рынке очень много представлено моделей.