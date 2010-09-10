Покупка туи
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка туи
Девочки, привет! Подскажите, а где можно купить тую с доставкой в Москве или Подмосковье? Может, кто-то из вас покупал, и вы мне можете подсказать что-то насчет этого? Хочется купить, чтобы вероятность приживаемости была максимальная. В общем, если есть что подсказать буду только рада.
Re: Покупка туи
Привет, вы можете купить тую в специализированном питомнике в Подмосковье. Я вам точный адрес не подскажу, но питомник находится на Новорижском шоссе. Вы, когда поедете в ту стороны, все равно увидите проехать мимо не сможете. Я так по крайней мере покупала. Выбор очень большой, вы ни в одном другом магазине не сможете найти такой. Мне еще очень нравится, что сотрудники очень ответственные люди и всегда подскажут как правильно садить и ухаживать за туями. Кстати, в этом питомнике есть доставка по Москве и Подмосковью. Уверена, если вы закажите у них, в целостности и сохранности получите необходимые растения. А еще с этим питомником можно заключить договор, который дает гарантию приживаемости. Если туя не приживется, ее заменят без каких-либо проблем.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя