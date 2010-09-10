Покупка туи

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3030
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка туи

Сообщение zevc » Вчера, 17:00

Девочки, привет! Подскажите, а где можно купить тую с доставкой в Москве или Подмосковье? Может, кто-то из вас покупал, и вы мне можете подсказать что-то насчет этого? Хочется купить, чтобы вероятность приживаемости была максимальная. В общем, если есть что подсказать буду только рада.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3031
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка туи

Сообщение klonik » Вчера, 21:35

Привет, вы можете купить тую в специализированном питомнике в Подмосковье. Я вам точный адрес не подскажу, но питомник находится на Новорижском шоссе. Вы, когда поедете в ту стороны, все равно увидите проехать мимо не сможете. Я так по крайней мере покупала. Выбор очень большой, вы ни в одном другом магазине не сможете найти такой. Мне еще очень нравится, что сотрудники очень ответственные люди и всегда подскажут как правильно садить и ухаживать за туями. Кстати, в этом питомнике есть доставка по Москве и Подмосковью. Уверена, если вы закажите у них, в целостности и сохранности получите необходимые растения. А еще с этим питомником можно заключить договор, который дает гарантию приживаемости. Если туя не приживется, ее заменят без каких-либо проблем.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя