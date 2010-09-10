Регистрация домена
Ребята, подскажите, где сейчас лучше всего регистрировать домены? Хочу сделать небольшой сайт для проекта, но не хочу переплачивать за простое имя. Видел, что многие советуют сервисы попроще, без лишних функций. Может, кто-то пользовался каким-то сервисом, буду рад если кто откликнется.
Если хочешь нормально начать без переплат, попробуй один из Прохопстер. Там спокойно можно оформить домены недорого и при этом ничего не скрыто в тарифах. Интерфейс простой, регистрация быстрая, а поддержка отвечает по делу. Я там уже несколько доменов держу, пока всё стабильно.
