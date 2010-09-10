Сообщение Ingritt » Сегодня, 17:05

Ребята, подскажите, где сейчас лучше всего регистрировать домены? Хочу сделать небольшой сайт для проекта, но не хочу переплачивать за простое имя. Видел, что многие советуют сервисы попроще, без лишних функций. Может, кто-то пользовался каким-то сервисом, буду рад если кто откликнется.