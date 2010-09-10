Регистрация домена

Ingritt
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Сообщение Ingritt » Сегодня, 17:05

Ребята, подскажите, где сейчас лучше всего регистрировать домены? Хочу сделать небольшой сайт для проекта, но не хочу переплачивать за простое имя. Видел, что многие советуют сервисы попроще, без лишних функций. Может, кто-то пользовался каким-то сервисом, буду рад если кто откликнется.
Сплинтер
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 17:49

Если хочешь нормально начать без переплат, попробуй один из Прохопстер. Там спокойно можно оформить домены недорого и при этом ничего не скрыто в тарифах. Интерфейс простой, регистрация быстрая, а поддержка отвечает по делу. Я там уже несколько доменов держу, пока всё стабильно.
