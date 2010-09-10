Сериалы

klonik
Сериалы

Сообщение klonik » Сегодня, 17:56

За последний месяц пересмотрела из детективов все, до чего дотянулась. Хочется чего-то такого... мрачного, психологического, с сильной атмосферой 90-х или начала 2000-х. Чтобы не просто «поймали преступника», а была глубокая проработка персонажей и времени. Может, кто что-то стоящее посоветует?
zevc
Re: Сериалы

Сообщение zevc » Сегодня, 20:24

Если хочется именно мрачную атмосферу и психологизм, то неплохой вариант сериал душегубы . Он как раз про серийных убийц в России конца 90-х. Там не просто погони, а очень плотное, тягучее ощущение той эпохи, разбор мотивов и работа оперативников, которые только учатся ловить таких монстров. Каст просто блестящий, как раз под твой запрос. Смотреть надо на Амедиатеке.
