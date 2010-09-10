Тур на Байкал

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Тур на Байкал

Сообщение klonik » Сегодня, 18:07

Давно мечтаю побывать на Байкале, можно сказать, что моя мечта. Смотрела разных туроператоров, но немногие предлагают поездки. Подумываю даже съездить туда самостоятельно с друзьями. Если вы знаете надежного туроператора, может, мне подскажите?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Тур на Байкал

Сообщение zevc » Сегодня, 20:32

Попробуйте насчет поездки на Байкал обратиться вот сюда https://baikaltravelclub.ru . Вроде отзывы хорошие, рейтинг неплохой. Говорят, что туроператор организует туры и экскурсии на Байкал. Компания предлагает комплексные туристические услуги, включая групповые туры, корпоративные поездки по России и за рубежом, детский отдых. Я сама не обращалась, ничего сказать не могу, но тоже тур присматривала на Байкал именно у них. Правда не получилось поехать. Но, многие кто обращался положительно сказывались о такой компании. Попробуйте к ним обратиться, чтобы узнать какие экскурсии, туры вообще предлагает компания. А потом уже сможете решить, стоит или нет вообще обращаться к этому туроператору.
