Тур на Байкал
Давно мечтаю побывать на Байкале, можно сказать, что моя мечта. Смотрела разных туроператоров, но немногие предлагают поездки. Подумываю даже съездить туда самостоятельно с друзьями. Если вы знаете надежного туроператора, может, мне подскажите?
Re: Тур на Байкал
Попробуйте насчет поездки на Байкал обратиться вот сюда https://baikaltravelclub.ru . Вроде отзывы хорошие, рейтинг неплохой. Говорят, что туроператор организует туры и экскурсии на Байкал. Компания предлагает комплексные туристические услуги, включая групповые туры, корпоративные поездки по России и за рубежом, детский отдых. Я сама не обращалась, ничего сказать не могу, но тоже тур присматривала на Байкал именно у них. Правда не получилось поехать. Но, многие кто обращался положительно сказывались о такой компании. Попробуйте к ним обратиться, чтобы узнать какие экскурсии, туры вообще предлагает компания. А потом уже сможете решить, стоит или нет вообще обращаться к этому туроператору.
