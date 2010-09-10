LPG-оборудование

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

LPG-оборудование

Сообщение klonik » Сегодня, 18:13

Давно уже мечтаю открыть свою небольшую студию красоты, но бюджет очень ограничен. Смотрю на LPG-оборудование — спрос есть, но цены кусаются. Есть ли варианты для новичка, чтобы не влезать в огромные кредиты, но начать с качественного аппарата?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: LPG-оборудование

Сообщение zevc » Сегодня, 20:45

В такой ситуации стоит обратить внимание на российского производителя — компанию Wontek https://wontek.ru/ . Они как раз специализируются на создании доступного по цене LPG-оборудования для старта бизнеса. Их базовая модель, Wontek Base, разработана специально для этого. Цена значительно ниже импортных аналогов, при этом они сами разрабатывают и собирают аппараты в России, так что с запчастями и сервисом проблем не будет.
