LPG-оборудование
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
LPG-оборудование
Давно уже мечтаю открыть свою небольшую студию красоты, но бюджет очень ограничен. Смотрю на LPG-оборудование — спрос есть, но цены кусаются. Есть ли варианты для новичка, чтобы не влезать в огромные кредиты, но начать с качественного аппарата?
Re: LPG-оборудование
В такой ситуации стоит обратить внимание на российского производителя — компанию Wontek https://wontek.ru/ . Они как раз специализируются на создании доступного по цене LPG-оборудования для старта бизнеса. Их базовая модель, Wontek Base, разработана специально для этого. Цена значительно ниже импортных аналогов, при этом они сами разрабатывают и собирают аппараты в России, так что с запчастями и сервисом проблем не будет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя