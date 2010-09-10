Курсы по математике
Девчонки привет! У меня сын заканчивает 11 класс и сами понимаете впереди серьезные экзамены. Если по русскому он вроде неплохого, то математике вообще беда. С репитером занимался два года, но как-то все не очень помогло. Я переживаю теперь, как он сдаст ЕГЭ по математике. Реально ли за оставшиеся месяцы как-то подтянуть его?
Привет, зачем вообще придумали это ЕГЭ, ничего хорошего я в нем не вижу. С этими тестами умный ребенок не сдаст, а кто не учился, сдают очень хорошо. Если вы хотите перед экзаменом своего ребенка подтянуть вам нужны курсы ЕГЭ по математике. Сейчас есть на самом деле очень много площадок, где вы сможете найти хорошего преподавателя. Тем более сейчас не обязательно личное посещение, многое обучение сейчас проходит онлайн. В принципе удобно, и не менее эффективно по сравнению с очным обучением. В любом случае подготавливаться к ЕГЭ нужно, потому что, если ничего не делать, ваш ребенок просто не сдаст его. Поэтому рекомендую вам ребенка записать на курсы.
