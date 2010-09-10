Музыка
Музыка
Порекомендуйте мне, пожалуйста, сайт, на котором можно скачать музыку и слушать треки онлайн? Я понимаю, что в интернете очень много разных сайтов. Может, вы сами каким-то пользуетесь и можете мне посоветовать? Я буду вам очень благодарна за советы и рекомендации.
Re: Музыка
Я вам могу порекомендовать слушать музыку и скачивать треки тут https://bib.fm . Если честно я уже испробовала очень много разных сервисов, которые предлагают музыку. В большинстве случаев предлагают слушать и скачивать только платно. В некоторых случаях нужна регистрация, но ведь согласитесь, что это не всегда удобно. А тут, конечно, такого нет, все бесплатно и даже интерфейс очень удобный, простой и сможет разобраться даже ребенок. А еще я хочу отметить, что на данном музыкальном портале представлено очень много музыки разных жанров. Я уверена, что вы сможете треки найти по своему вкусу. Воспользуйтесь данным сайтом, а потом мне напишите свое мнение. Понравился он или все-таки нет, но кому я советую оставаться все очень довольны на самом деле.
