Аренда манипулятора в Санкт-Петербурге
Аренда манипулятора в Санкт-Петербурге
Добрый день! Подскажите какая компания в Санкт-Петербурге предлагает в аренду недорого краны-манипуляторы? У нас на участке идет стройка и нужно будет привезти строительный материал и выгрузить. Хотим арендовать буквально на несколько часов, только вот в какую компанию лучше всего обратиться?
Re: Аренда манипулятора в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, можно вам арендовать манипулятор тут https://manipulyatory-piter.ru . Мы тоже здесь брали технику, когда была стройка. Недорого, ребята водители вообще молодцы, никаких претензий к их работе у меня нет. Я думаю, если вы обратитесь тоже вам понравится. Тем более компания надежная, так как работает с 2013 года и имеет более 100 клиентов. Можете даже отзывы почитать клиентов и убедиться, что очень многие остаются ими довольны. У них есть большой парк манипуляторов, в распоряжении компании более 10 единиц техники. Подача манипулятора осуществляется в течение 1–1,5 часа после звонка, в зависимости от места подачи. Так что, если нужна подобная техника я вам могу посоветовать обращаться в эту компанию.
