klonik » Сегодня, 10:45

Добрый день! Подскажите какая компания в Санкт-Петербурге предлагает в аренду недорого краны-манипуляторы? У нас на участке идет стройка и нужно будет привезти строительный материал и выгрузить. Хотим арендовать буквально на несколько часов, только вот в какую компанию лучше всего обратиться?