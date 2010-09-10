Отзыв о податьвсуд.рф

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Отзыв о податьвсуд.рф

Сообщение klonik » Сегодня, 10:55

Девочки, привет! Многие наверно сейчас знают, что услуги юриста очень дорого стоят. Даже элементарно подать документы в суд обойдется немаленьких денег. А уж о представление в суде я вообще молчу. Я слышала, что есть такой сервис податьвсуд.рф, который помогает с документами и обращениями в суд. Может, кто-то из вас использовал данный сервис, что вы можете мне сказать?
