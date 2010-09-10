Рассылка голосовых сообщений

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Сегодня, 11:02

Девочки, здравствуйте! Я являюсь владелицей небольшого салона красоты и хочу воспользоваться услугой голосовой рассылкой. Знаю, что многие компании пользуются такими услугами, мне вот бы тоже хотелось. Есть разные сервисы, которые предлагают такую услугу. Может, вы мне порекомендуете какой лучше всего использовать?
