Рассылка голосовых сообщений
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Девочки, здравствуйте! Я являюсь владелицей небольшого салона красоты и хочу воспользоваться услугой голосовой рассылкой. Знаю, что многие компании пользуются такими услугами, мне вот бы тоже хотелось. Есть разные сервисы, которые предлагают такую услугу. Может, вы мне порекомендуете какой лучше всего использовать?
Re: Рассылка голосовых сообщений
Здравствуйте, для бизнеса отличный на самом деле вариант. Потому что с их помощью компании могут передавать заранее записанные сообщения, информируя клиентов о новостях, акциях, напоминаниях и других важных моментах. Могу вам посоветовать вот этот сервис https://smsc.ru/voice/ использовать. Один из самых известных, мне кажется, и надежных. Тем более данным сервисом очень легко и удобно пользоваться. Рекомендую вам данный сервис попробовать, тем более не так и дорого все это стоит. Попробуйте, мне кажется, вы сможете данный сервис оценить по достоинству. Тем более сами знаете, что сейчас каждый бизнес использует разные уловки, чтобы привлечь клиентов. Голосовая рассылка как раз является одним из востребованных способов.
