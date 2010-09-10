Сообщение klonik » Сегодня, 11:02

Девочки, здравствуйте! Я являюсь владелицей небольшого салона красоты и хочу воспользоваться услугой голосовой рассылкой. Знаю, что многие компании пользуются такими услугами, мне вот бы тоже хотелось. Есть разные сервисы, которые предлагают такую услугу. Может, вы мне порекомендуете какой лучше всего использовать?