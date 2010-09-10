Трезвый водитель
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Подскажите, где можно найти надежную службу трезвого водителя в Москве? Мне нужен проверенный сервис, который работает круглосуточно и может быстро приехать в любую точку города или области.
Re: Трезвый водитель
Я пользуюсь услугами https://voditel-trezv.ru/ уже несколько месяцев и очень довольна! Водители всегда приезжают быстро, ведут себя профессионально и аккуратно. Цены приятно удивляют - намного дешевле такси, особенно если ехать далеко. Работают действительно круглосуточно, даже в праздники и выходные.
