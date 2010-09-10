Трезвый водитель

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Трезвый водитель

Сообщение klonik » Сегодня, 18:24

Подскажите, где можно найти надежную службу трезвого водителя в Москве? Мне нужен проверенный сервис, который работает круглосуточно и может быстро приехать в любую точку города или области.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Трезвый водитель

Сообщение zevc » Сегодня, 20:39

Я пользуюсь услугами https://voditel-trezv.ru/ уже несколько месяцев и очень довольна! Водители всегда приезжают быстро, ведут себя профессионально и аккуратно. Цены приятно удивляют - намного дешевле такси, особенно если ехать далеко. Работают действительно круглосуточно, даже в праздники и выходные.
