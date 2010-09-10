Игры
Игры
Девочки, подскажите, где сейчас можно найти действительно выгодные предложения на лицензионные игры для Steam? Заметила, что в официальном магазине цены кусаются, а хочется пополнить библиотеку новинками.
Re: Игры
Столкнулась с такой же проблемой недавно! Искала где купить несколько ААА-игр, но не переплачивать. Нашла отличное решение - можно перейти на сайт с лицензионными ключами по очень привлекательным ценам. Там регулярно проходят акции, большой выбор от новинок до инди-проектов. Ключи приходят моментально, все работает без проблем.
