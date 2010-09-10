Покупка матраса
Девочки, подскажите пожалуйста! Мучаюсь уже месяц с выбором нового матраса. Старый совсем просел, спина по утрам болит ужасно. Слышала про какие-то элитные модели ручной работы, но не знаю где искать качественные варианты. Хочется что-то действительно хорошее, но боюсь нарваться на подделку.
Понимаю твою проблему! Сама недавно меняла матрас и долго изучала рынок. В итоге поняла, что матрасы Materlux - это действительно премиальное качество. У них есть и пружинные, и пенные модели, все делается вручную. Сплю уже полгода - спина перестала болеть, сон стал крепче. Доставляют прямо до квартиры, что очень удобно.
