Сообщение zevc » Вчера, 17:07

Девочки, подскажите пожалуйста! Мучаюсь уже месяц с выбором нового матраса. Старый совсем просел, спина по утрам болит ужасно. Слышала про какие-то элитные модели ручной работы, но не знаю где искать качественные варианты. Хочется что-то действительно хорошее, но боюсь нарваться на подделку.
Сообщение klonik » Вчера, 18:24

Понимаю твою проблему! Сама недавно меняла матрас и долго изучала рынок. В итоге поняла, что матрасы Materlux - это действительно премиальное качество. У них есть и пружинные, и пенные модели, все делается вручную. Сплю уже полгода - спина перестала болеть, сон стал крепче. Доставляют прямо до квартиры, что очень удобно.
