Электронная цифровая подпись

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3043
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Электронная цифровая подпись

Сообщение zevc » Вчера, 17:14

Девочки, подскажите пожалуйста! Работаю индивидуальным предпринимателем, и клиенты всё чаще просят оформлять документы в электронном виде. Слышала про какие-то специальные подписи для этого. Как это работает и где можно получить?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3044
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Электронная цифровая подпись

Сообщение klonik » Вчера, 18:36

Привет! Да, ты правильно думаешь - для работы с электронными документами действительно нужна специальная подпись. Я сама недавно столкнулась с этой необходимостью и подумала, что электронная цифровая подпись через проверенный сервис и есть решение. Процедура оказалась намного проще, чем я думала - подала заявку онлайн, предоставила документы и получила готовый сертификат. Теперь могу подписывать договоры и отчёты электронно, что очень удобно для клиентов.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей