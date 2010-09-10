Электронная цифровая подпись
Электронная цифровая подпись
Девочки, подскажите пожалуйста! Работаю индивидуальным предпринимателем, и клиенты всё чаще просят оформлять документы в электронном виде. Слышала про какие-то специальные подписи для этого. Как это работает и где можно получить?
Re: Электронная цифровая подпись
Привет! Да, ты правильно думаешь - для работы с электронными документами действительно нужна специальная подпись. Я сама недавно столкнулась с этой необходимостью и подумала, что электронная цифровая подпись через проверенный сервис и есть решение. Процедура оказалась намного проще, чем я думала - подала заявку онлайн, предоставила документы и получила готовый сертификат. Теперь могу подписывать договоры и отчёты электронно, что очень удобно для клиентов.
