Отдых на Кавказе

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отдых на Кавказе

Сообщение zevc » Вчера, 17:20

Подскажите, где можно найти санатории на Минеральных Водах? Слышала, что там есть уникальные лечебные программы, но не знаю, как выбрать подходящий вариант.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Отдых на Кавказе

Сообщение klonik » Вчера, 18:51

Рекомендую обратить внимание на официальный сайт https://istochnikspa.ru , где представлена целая сеть проверенных санаториев. Там можно найти варианты в Ессентуках, Железноводске и Кисловодске с различными лечебными программами. Удобно, что можно сразу забронировать путевку онлайн по выгодным ценам.
