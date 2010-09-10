Отдых на Кавказе
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Отдых на Кавказе
Подскажите, где можно найти санатории на Минеральных Водах? Слышала, что там есть уникальные лечебные программы, но не знаю, как выбрать подходящий вариант.
Re: Отдых на Кавказе
Рекомендую обратить внимание на официальный сайт https://istochnikspa.ru , где представлена целая сеть проверенных санаториев. Там можно найти варианты в Ессентуках, Железноводске и Кисловодске с различными лечебными программами. Удобно, что можно сразу забронировать путевку онлайн по выгодным ценам.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей