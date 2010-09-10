Сообщение klonik » Сегодня, 12:44

Девочки, привет! Подскажите, что в качестве подарка можно выбрать, связанные с русской культурой и традициями? Буду вам очень признательна если вы мне что-нибудь насчет этого порекомендуете. Мне очень хочется подарить что-то напоминающие о нашей стране.