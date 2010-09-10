Подарок
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подарок
Девочки, привет! Подскажите, что в качестве подарка можно выбрать, связанные с русской культурой и традициями? Буду вам очень признательна если вы мне что-нибудь насчет этого порекомендуете. Мне очень хочется подарить что-то напоминающие о нашей стране.
Re: Подарок
Привет, сейчас ведь есть разные подарки, которые можно подарить связанные с русской культурой и традициями. Это могут быть посуда, игрушки, украшения или книги, посвящённые русской культуре. Также я бы вам рекомендовала обратить внимание на расписные матрёшки, изделия из бересты, гжельские изделия, дымковские игрушки и жостовские подносы. Сейчас на самом деле очень популярна сувенирная посуда в русском стиле, деревянные фигурки с росписью (например, «Хохлома»), керамические кружки с принтом достопримечательностей. Сервизы с традиционным русским орнаментом. Очень много в России традиционных сувениров, я уверена вы сможете подобрать для подарка предметы без проблем. Даже сейчас есть специализированные магазины, которые предлагают сувенирную продукцию с доставкой.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость