Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3046
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:42

После капремонта турбины от судового Caterpillar (заменили подшипники, лопатки) на стендовых испытаниях проявилась проблема. На холостых оборотах всё тихо, но при выходе на рабочие 18-20 тыс. об/мин возникает сильная низкочастотная вибрация и гул. Что это? Детали новые, все.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 0 гостей