klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 15:42

После капремонта турбины от судового Caterpillar (заменили подшипники, лопатки) на стендовых испытаниях проявилась проблема. На холостых оборотах всё тихо, но при выходе на рабочие 18-20 тыс. об/мин возникает сильная низкочастотная вибрация и гул. Что это? Детали новые, все.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:55

Вы описали классические симптомы остаточного дисбаланса ротора в сборе. Дело в том, что даже идеальные с завода новые детали имеют микродопуски по массе. Когда вы собираете ротор из, скажем, двух крыльчаток, вала и упорных шайб, эти микропогрешности могут дать кумулятивный эффект, создающий серьезную неуравновешенность. На низких оборотах она может быть не так заметна, но на рабочих — выходит на первый план. Балансировочные станки для турбин решают эту проблему.
