Сообщение klonik » Вчера, 15:42

После капремонта турбины от судового Caterpillar (заменили подшипники, лопатки) на стендовых испытаниях проявилась проблема. На холостых оборотах всё тихо, но при выходе на рабочие 18-20 тыс. об/мин возникает сильная низкочастотная вибрация и гул. Что это? Детали новые, все.