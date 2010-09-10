Подскажите
После капремонта турбины от судового Caterpillar (заменили подшипники, лопатки) на стендовых испытаниях проявилась проблема. На холостых оборотах всё тихо, но при выходе на рабочие 18-20 тыс. об/мин возникает сильная низкочастотная вибрация и гул. Что это? Детали новые, все.
Re: Подскажите
Вы описали классические симптомы остаточного дисбаланса ротора в сборе. Дело в том, что даже идеальные с завода новые детали имеют микродопуски по массе. Когда вы собираете ротор из, скажем, двух крыльчаток, вала и упорных шайб, эти микропогрешности могут дать кумулятивный эффект, создающий серьезную неуравновешенность. На низких оборотах она может быть не так заметна, но на рабочих — выходит на первый план. Балансировочные станки для турбин решают эту проблему.
