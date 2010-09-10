Подскажите
Подскажите
Какое предприятие занимается вентиляционными заготовками любой сложности? Какая компания предлагает у нас в стране самые лучшие условия для сотрудничества? Буду вам очень признательна если вы подскажите куда лучше всего по поводу этого обращаться.
Re: Подскажите
Здравствуйте, я точно знаю, что вентиляционными заготовками занимается вот эта компания https://zavodtomir.ru . Если вы обратитесь, сможете здесь заказать прямоугольные воздуховоды, круглые воздуховоды, вентиляционные клапаны и заслонки, шумоглушители. Также в этой компании есть дефлекторы вентиляционные, зонт для вентиляции, вентиляционные гибкие вставки ВГ, соединитель для вентиляционных труб, фильтр для вентиляции и узел прохода воздуховодов. Я вам обязательно советую обратиться в эту компанию, чтобы подробнее узнать о предоставляемой продукции, а также и узнать все условия сотрудничества. Тем более данное предприятие довольно-таки большое и предлагает много услуг, поэтому я вам и советую обращаться в эту компанию. Тем более рейтинг у данного предприятия очень высокий, мне кажется, что это уже о многом говорит.
