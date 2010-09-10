Межкомнатные звукоизоляционные двери
Межкомнатные звукоизоляционные двери стоят внимания?
Re: Межкомнатные звукоизоляционные двери
Раздумываете покупать? Можете все взвесить прочитав про них хорошую статью https://rustaste.ru/mezhkomnatnye-zvuko ... -dome.html Я вот после ремонта именно такие в квартиру ставить и собираюсь.
