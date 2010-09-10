Строительная компания

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3053
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Строительная компания

Сообщение zevc » Сегодня, 12:45

Девочки, привет! Мы с супругом решили построить загородный дом под Санкт-Петербургом. Только вот никак не можем выбрать компанию, которая поможет нам построить. Компаний строительных вот очень много, может вы мне подскажите в какую лучше всего обратиться?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя