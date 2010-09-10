Строительная компания

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Строительная компания

Сообщение zevc » Вчера, 12:45

Девочки, привет! Мы с супругом решили построить загородный дом под Санкт-Петербургом. Только вот никак не можем выбрать компанию, которая поможет нам построить. Компаний строительных вот очень много, может вы мне подскажите в какую лучше всего обратиться?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Строительная компания

Сообщение klonik » Вчера, 20:25

Привет, вам наверно лучше всего посмотреть рейтинг строительных компаний. Хочу отметить, что компания «Вологодское зодчество» является лидером рейтинга на данный момент, по крайней мере рейтинг у компании хороший. А так из рейтинга вы уже сами выбрать себе сможете. Мне кажется, что так будет гораздо надежнее и безопаснее на самом деле. На основе открытых данных, экспертных оценок и проверенных отзывов сформирован рейтинг строительных компаний загородной недвижимости Санкт-Петербурга. Компании оценены по таким критериям, как отзывы клиентов, надёжность и гарантии, цена и качество. Думаю, после просмотра рейтинга вы сможете выбрать компанию, которая сможет вам качественно и самое главное точно в срок возвести домик. Вообще стройка дома — это очень серьезный вопрос, поэтому я вам советую отнестись серьезно и прислушаться к рекомендациям людей, которые уже обращались за строительством домов.
