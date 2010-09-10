Покупка авто

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3053
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Сегодня, 12:54

Девочки, здравствуйте! Хочу обновить себе автомобиль, но бюджет очень сильно ограничен. Смотрела отечественные автомобили и китайские новые, ценник очень высокий сейчас. Может, вы мне порекомендуете что лучше взять на рынке с пробегом сейчас? Если можете что-то посоветовать буду только рада этому.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя