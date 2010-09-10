Сообщение zevc » Сегодня, 12:54

Девочки, здравствуйте! Хочу обновить себе автомобиль, но бюджет очень сильно ограничен. Смотрела отечественные автомобили и китайские новые, ценник очень высокий сейчас. Может, вы мне порекомендуете что лучше взять на рынке с пробегом сейчас? Если можете что-то посоветовать буду только рада этому.