Покупка авто
Девочки, здравствуйте! Хочу обновить себе автомобиль, но бюджет очень сильно ограничен. Смотрела отечественные автомобили и китайские новые, ценник очень высокий сейчас. Может, вы мне порекомендуете что лучше взять на рынке с пробегом сейчас? Если можете что-то посоветовать буду только рада этому.
