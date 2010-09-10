Покупка авто
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка авто
Девочки, здравствуйте! Хочу обновить себе автомобиль, но бюджет очень сильно ограничен. Смотрела отечественные автомобили и китайские новые, ценник очень высокий сейчас. Может, вы мне порекомендуете что лучше взять на рынке с пробегом сейчас? Если можете что-то посоветовать буду только рада этому.
Re: Покупка авто
Здравствуйте! А вы не хотите рассмотреть к покупке chery tiggo 4 с пробегом? На вторичном рынке сейчас представлено много моделей, в разных комплектациях. У меня много друзей есть, которые ездят на таком автомобиле и ни разу жалоб я не слышала. Самое главное, если вы будете выбирать автомобиль с пробегом не торопитесь с выбором. Лучше мне кажется, что вам надо проверить автомобиль, сделать отчет. Так вы сможете вычислить проблемные автомобили, где могут обнаружиться, например, расчёты стоимости ремонта от страховых компаний или данные о договорах лизинга и лицензиях на перевозки. А еще я бы вам советовала обратить внимание на модификацию Pro — после рестайлинговую модель с турбомотором и вариатором. Такие автомобили и по комплектации лучше и мотор у них вполне неплохой.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя