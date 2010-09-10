Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:15

Всем привет! Мне бы хотелось знать, есть ли официальный представитель компании North Star High Voltage, которая разрабатывает и производит датчики высокого напряжения у нас в России? Если вы знаете такую информацию не могли бы вы ею со мной поделиться? Буду вам очень признательна за предоставленную информацию.
