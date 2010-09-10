Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Всем привет! Мне бы хотелось знать, есть ли официальный представитель компании North Star High Voltage, которая разрабатывает и производит датчики высокого напряжения у нас в России? Если вы знаете такую информацию не могли бы вы ею со мной поделиться? Буду вам очень признательна за предоставленную информацию.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя