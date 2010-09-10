Подскажите

zevc
Сообщение zevc » Вчера, 14:15

Всем привет! Мне бы хотелось знать, есть ли официальный представитель компании North Star High Voltage, которая разрабатывает и производит датчики высокого напряжения у нас в России? Если вы знаете такую информацию не могли бы вы ею со мной поделиться? Буду вам очень признательна за предоставленную информацию.
klonik
Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:15

Привет, насколько мне известно компания «Союзимпорт» является официальным представителем компании North Star High Voltage в России. Если вам нужна продукция данной компании у нас в стране, вы можете обратиться сюда https://souzimport.ru/catalog/producers ... -voltage-/ . На самом деле с данной компанией очень удобно сотрудничать и выгодно, так как «Союзимпорт» сотрудничает напрямую с производителями. По крайней мере благодаря прямому контакту с производителем цены на продукцию ниже рыночных. У них возможна покупка продукции без предоплаты. Предлагается 100% отсрочка платежа. Сервисное обслуживание и ремонт, компания осуществляет сервисное обслуживание и ремонт оборудования, что очень удобно на самом деле. Если вам нужна продукция компании North Star High Voltage, то обращайтесь в компанию по ссылке и заказывайте.
