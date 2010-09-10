Игры для Nintendo Switch
Игры для Nintendo Switch
Девочки, подскажите, где можно найти хорошую подборку игр для Нинтендо Свитч? Хочу скачать что-то новенькое, но не знаю, какие сайты надежные. Интересуют разные жанры, от экшенов до головоломок. Может, кто-то пользовался проверенными ресурсами?
