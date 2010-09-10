Игры для Nintendo Switch

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Игры для Nintendo Switch

Сообщение zevc » Вчера, 18:34

Девочки, подскажите, где можно найти хорошую подборку игр для Нинтендо Свитч? Хочу скачать что-то новенькое, но не знаю, какие сайты надежные. Интересуют разные жанры, от экшенов до головоломок. Может, кто-то пользовался проверенными ресурсами?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Игры для Nintendo Switch

Сообщение klonik » Вчера, 21:50

Привет! Я недавно искала то же самое и нашла отличный вариант. Советую на этом сайте скачать игры для Nintendo Switch — там огромная коллекция в удобных форматах NSP и NSZ. Мне понравилось, что все работает с эмуляторами, и есть разные способы загрузки: через Яндекс.Диск, Telegram или торрент. Качество отличное, всё скачивается быстро и без проблем. Я уже загрузила себе несколько игр, и всё работает идеально!
