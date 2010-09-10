Ламинат

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3053
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ламинат

Сообщение zevc » 37 минут назад

Девочки, подскажите, пожалуйста! Делаю ремонт в квартире и выбираю напольное покрытие. Остановилась на ламинате, но не могу определиться с толщиной. Говорят, что восьмимиллиметровый вариант хороший. Кто-то укладывал такой? Как он в эксплуатации, не прогибается ли?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя