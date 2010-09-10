Ламинат
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Ламинат
Девочки, подскажите, пожалуйста! Делаю ремонт в квартире и выбираю напольное покрытие. Остановилась на ламинате, но не могу определиться с толщиной. Говорят, что восьмимиллиметровый вариант хороший. Кто-то укладывал такой? Как он в эксплуатации, не прогибается ли?
