Ламинат
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Девочки, подскажите, пожалуйста! Делаю ремонт в квартире и выбираю напольное покрытие. Остановилась на ламинате, но не могу определиться с толщиной. Говорят, что восьмимиллиметровый вариант хороший. Кто-то укладывал такой? Как он в эксплуатации, не прогибается ли?
Re: Ламинат
Привет! Я недавно закончила ремонт и выбрала именно такую толщину для своей квартиры. Очень довольна результатом! Советую посмотреть ламинат 8 мм — там отличный выбор и адекватные цены. Покрытие лежит уже полгода, никаких прогибов или скрипов нет. Выглядит стильно, легко моется, и по ощущениям очень прочное. Главное — правильно подготовить основание перед укладкой!
