Сообщение zevc » Вчера, 18:41

Девочки, подскажите, пожалуйста! Делаю ремонт в квартире и выбираю напольное покрытие. Остановилась на ламинате, но не могу определиться с толщиной. Говорят, что восьмимиллиметровый вариант хороший. Кто-то укладывал такой? Как он в эксплуатации, не прогибается ли?