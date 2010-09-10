Ламинат

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ламинат

Сообщение zevc » Вчера, 18:41

Девочки, подскажите, пожалуйста! Делаю ремонт в квартире и выбираю напольное покрытие. Остановилась на ламинате, но не могу определиться с толщиной. Говорят, что восьмимиллиметровый вариант хороший. Кто-то укладывал такой? Как он в эксплуатации, не прогибается ли?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ламинат

Сообщение klonik » Вчера, 21:56

Привет! Я недавно закончила ремонт и выбрала именно такую толщину для своей квартиры. Очень довольна результатом! Советую посмотреть ламинат 8 мм — там отличный выбор и адекватные цены. Покрытие лежит уже полгода, никаких прогибов или скрипов нет. Выглядит стильно, легко моется, и по ощущениям очень прочное. Главное — правильно подготовить основание перед укладкой!
