Сообщение zevc » 32 минуты назад

Подскажите, пожалуйста, стоит ли проходить курс Mini-MBA по интернет-маркетингу, если я совсем новичок в этой сфере? Переживаю, что программа окажется слишком сложной для меня и я не справлюсь с заданиями.