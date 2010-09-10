Digital образование
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Digital образование
Подскажите, пожалуйста, стоит ли проходить курс Mini-MBA по интернет-маркетингу, если я совсем новичок в этой сфере? Переживаю, что программа окажется слишком сложной для меня и я не справлюсь с заданиями.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя