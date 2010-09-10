Digital образование

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Digital образование

Сообщение zevc » Вчера, 18:46

Подскажите, пожалуйста, стоит ли проходить курс Mini-MBA по интернет-маркетингу, если я совсем новичок в этой сфере? Переживаю, что программа окажется слишком сложной для меня и я не справлюсь с заданиями.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Digital образование

Сообщение klonik » Вчера, 22:27

Я тоже начинала с нуля и очень переживала! Но программа построена так, что всё объясняется понятным языком, от простого к сложному. Преподаватели действительно умеют доносить материал, даже самые сложные темы становятся понятными. Подробнее о структуре обучения можно узнать здесь https://digitalskillsacademy.ru/internetmarketer , там расписано, как проходит весь процесс. Я довольна результатом!
