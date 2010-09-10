Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Добрый вечер! Гранитные бордюры https://ugk-granite.ru/bordur отличаются высокой прочностью и долговечностью. Они не деформируются, не трескаются под воздействием погодных условий. Помимо этого, гранит устойчив к истиранию и химическим воздействиям, что делает его идеальным для дорог, тротуаров с интенсивным движением. Внешний вид гранита довольно презентабельный и сохраняется на долгие годы в отличие от других материалов.

