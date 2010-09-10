Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.



Как Платёжка помогла ускорить процессы заключения сделок с иностранными поставщиками



Основные причины повышения эффективности



Быстрое оформление платежей

Платёжка обеспечивает молниеносное прохождение платежей, сокращая временные затраты на выполнение банковских процедур. Ранее приходилось ждать несколько рабочих дней для подтверждения платежа иностранным поставщикам, теперь же средства поступают практически моментально, обеспечивая своевременность исполнения обязательств.



Надежность и защита средств

Интеграция современных методов защиты платежных данных сделала каждую операцию безопасной, что повысило доверие наших поставщиков и создало предпосылки для оперативного согласования контрактов.



Повышение точности и снижение количества ошибок

Автоматизированные механизмы формирования счетов и отчетов исключили необходимость ручной обработки большого массива данных, снизив вероятность возникновения технических ошибок и повысив общее качество обслуживания.



Сокращение сроков подписания договоров

Простое интегрирование сервисов бухгалтерского учета и ERP-систем позволило организовать быстрое согласование всех необходимых юридических документов и снизить бюрократические издержки.



Практический пример использования Платёжки



Примером успешной оптимизации служит контракт с крупным китайским производителем комплектующих. Раньше процедура заключения договора занимала около двух недель из-за задержек с оформлением документов и проведением платежей. После перехода на Платёжку процесс сократился до трех-четырех дней, включая доставку образцов и подписание бумаг.



Такой положительный эффект позволил заключить большее число выгодных соглашений и расширить ассортимент выпускаемых изделий, удовлетворяющих запросы потребителей на внутреннем и внешнем рынках.



Таким образом, внедрение Платёжки стало ключевым фактором, обеспечивающим повышение конкурентоспособности нашей компании на международном рынке и создание надежной основы для дальнейших перспективных партнерских взаимодействий.

