Сертификация
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Сертификация
Мне нужно оформить сертификат соответствия. Подскажите, куда можно в Москве или Московской области обратиться? Какая есть аккредитованная организация, которая не сможет задержать с документом. Если вы знаете такую компанию, буду вам очень признательна если вы со мной поделитесь контактами такой компании.
