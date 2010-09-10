Сертификация

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3062
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сертификация

Сообщение zevc » Сегодня, 09:50

Мне нужно оформить сертификат соответствия. Подскажите, куда можно в Москве или Московской области обратиться? Какая есть аккредитованная организация, которая не сможет задержать с документом. Если вы знаете такую компанию, буду вам очень признательна если вы со мной поделитесь контактами такой компании.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3062
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сертификация

Сообщение klonik » Сегодня, 13:42

Я вам могу посоветовать обратиться в Центр сертификации «Центр тест сервис» https://cts-cert.ru/ . По крайней мере данная компания предлагает подобную услугу и может вам предложить не только сертификацию продукции, но и оформление деклараций соответствия. Также предлагает выдачу сертификатов соответствия, проведение испытаний в собственной лаборатории и консультации по вопросам сертификации и оформления документов. Попробуйте обратиться в эту компанию, я думаю, что вы сможете с ними договориться. Потому что очень удобно здесь получать сертификаты, а также и недорого. В любом случае я вам рекомендую обратиться в компанию на консультацию и потом уже сможете принять решение стоит или нет тут получать сертификат, который вам нужен.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей