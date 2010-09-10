Сообщение zevc » Сегодня, 09:50

Мне нужно оформить сертификат соответствия. Подскажите, куда можно в Москве или Московской области обратиться? Какая есть аккредитованная организация, которая не сможет задержать с документом. Если вы знаете такую компанию, буду вам очень признательна если вы со мной поделитесь контактами такой компании.