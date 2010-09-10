Сообщение zevc » Сегодня, 10:19

Девочки, какую дверь межкомнатную лучше всего поставить? Хотелось бы, чтобы она по максимуму не пропускала звук. Реально ли вообще найти такую? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите что-нибудь насчет этого. Может, кто-то из вас ставил двери межкомнатные недавно?