Двери с шумоизоляцией
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Двери с шумоизоляцией
Девочки, какую дверь межкомнатную лучше всего поставить? Хотелось бы, чтобы она по максимуму не пропускала звук. Реально ли вообще найти такую? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите что-нибудь насчет этого. Может, кто-то из вас ставил двери межкомнатные недавно?
Re: Двери с шумоизоляцией
Вам можно поставить межкомнатные звукоизоляционные двери. Только тут уже дело не только в том, какую дверь вы поставите. А в том насколько компания-производитель делает качественные двери. Так-то такие двери отличный вариант, особенно, если необходима тишина. Те более такие двери обладают такой конструкцией, которые снижают уровень звука, проходящего через них, благодаря особенностям конструкции и использованию специальных материалов. Благо сейчас на нашем рынке есть немало компаний, которые делают такие двери. Потому что еще не каждое производство может себе позволить такие двери. Если вы хотите я могу вам посоветовать вам компанию, которая производит такие двери. У них качество очень даже неплохое и при этом цены вполне разумных пределов.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость