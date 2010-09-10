Двери с шумоизоляцией

zevc
Сообщение zevc » Сегодня, 10:19

Девочки, какую дверь межкомнатную лучше всего поставить? Хотелось бы, чтобы она по максимуму не пропускала звук. Реально ли вообще найти такую? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите что-нибудь насчет этого. Может, кто-то из вас ставил двери межкомнатные недавно?
klonik
Re: Двери с шумоизоляцией

Сообщение klonik » Сегодня, 17:58

Вам можно поставить межкомнатные звукоизоляционные двери. Только тут уже дело не только в том, какую дверь вы поставите. А в том насколько компания-производитель делает качественные двери. Так-то такие двери отличный вариант, особенно, если необходима тишина. Те более такие двери обладают такой конструкцией, которые снижают уровень звука, проходящего через них, благодаря особенностям конструкции и использованию специальных материалов. Благо сейчас на нашем рынке есть немало компаний, которые делают такие двери. Потому что еще не каждое производство может себе позволить такие двери. Если вы хотите я могу вам посоветовать вам компанию, которая производит такие двери. У них качество очень даже неплохое и при этом цены вполне разумных пределов.
