zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Сегодня, 10:26

Ищем машину для семьи, выбираем между свежей Camry на автомате и каким-нибудь новым кроссовером. Очень хочется просторный салон и не переживать за багажник, а еще чтобы по деньгам не переборщить. Может, что-то посоветуете из новых моделей?
