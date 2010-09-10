Кварцвинил
Здравствуйте! Выбираю себе напольное покрытие, но определиться никак не могу. Может, вы мне подскажите какой материал лучше использовать? Что вы можете мне сказать о кварц-виниле? Какие преимущества у кварц-винила перед другими видами напольных покрытий?
Re: Кварцвинил
Добрый день, сейчас и правда на нашем рынке очень много напольных покрытий. Нужно обязательно выбирать не торопясь, взвешивать все «за» и «против». Если вы хотите кварцвинил, то нужно брать только от хороших производителей, проверенных. Тогда вам удастся купить качественный, надежный и самое главное по адекватной стоимости. Из преимуществ могу отметить, что он сохраняет свои свойства при высоких и низких температурах, что делает его подходящим для использования в разных климатических условиях. Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что помогает снизить уровень шума в помещении. Не содержит вредных веществ, которые могут выделяться в окружающую среду. В принципе и работать с ним не так сложно, подумайте над таким материалом. Тем более и ценник на него не так сильно кусается на самом деле.
