Сообщение zevc » Сегодня, 12:16

Не так давно переехала в Киров и теперь тут ищу хорошую стоматологическую клинику с квалифицированными специалистами. Местные жители, подскажите, в какую стоматологическую клинику лучше всего обратиться? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.