Стоматология

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3062
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стоматология

Сообщение zevc » Сегодня, 12:16

Не так давно переехала в Киров и теперь тут ищу хорошую стоматологическую клинику с квалифицированными специалистами. Местные жители, подскажите, в какую стоматологическую клинику лучше всего обратиться? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3062
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 13:55

Мне нравится «Диа Дент» стоматология Киров. Если вы обратитесь, сможете получить профессиональное лечение зубов. Тут работают опытные врачи с многолетней практикой, современное оборудование и передовые технологии, индивидуальный подход к каждому пациенту, доступные цены и гибкая система скидок. Сама стоматологическая клиника находиться в удобном расположении в центре Кирова. Можно сначала вам просто записаться на консультацию к врачу, чтобы получить подробную информацию о состоянии полости рта, снимки и план лечения при любом обращении. По стоимости все в адекватных пределах, ценник не завышенный. В любом случае сейчас лечение зубов не бюджетное удовольствие и придется наверно выложить немаленькую сумму денег.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость