Стоматология
Стоматология
Не так давно переехала в Киров и теперь тут ищу хорошую стоматологическую клинику с квалифицированными специалистами. Местные жители, подскажите, в какую стоматологическую клинику лучше всего обратиться? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Стоматология
Мне нравится «Диа Дент» стоматология Киров. Если вы обратитесь, сможете получить профессиональное лечение зубов. Тут работают опытные врачи с многолетней практикой, современное оборудование и передовые технологии, индивидуальный подход к каждому пациенту, доступные цены и гибкая система скидок. Сама стоматологическая клиника находиться в удобном расположении в центре Кирова. Можно сначала вам просто записаться на консультацию к врачу, чтобы получить подробную информацию о состоянии полости рта, снимки и план лечения при любом обращении. По стоимости все в адекватных пределах, ценник не завышенный. В любом случае сейчас лечение зубов не бюджетное удовольствие и придется наверно выложить немаленькую сумму денег.
