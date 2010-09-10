Покупка iPhone

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка iPhone

Сообщение zevc » Сегодня, 12:24

Девочки, привет! Скажите, а в Беларуси где-то можно приобрести сейчас оригинальный Айфон 15? На маркетплейсах брать мне не очень хочется, потому что подделок много и потом не разберешься вообще с гарантиями. Поэтому если вы знаете, где можно купить подскажите?
