Сообщение zevc » Сегодня, 12:24

Девочки, привет! Скажите, а в Беларуси где-то можно приобрести сейчас оригинальный Айфон 15? На маркетплейсах брать мне не очень хочется, потому что подделок много и потом не разберешься вообще с гарантиями. Поэтому если вы знаете, где можно купить подскажите?